Marmaris Belediyesi’nden kedi evi projesi

Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Marmaris Belediyesi, önemli bir projeye daha imza attı. İlçenin 192 yerinde kedi besleme odak noktası yapan belediye bu kez de sokak kedileri için evler yaptı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, yeni bir projeye daha başladı. Vatandaşlardan gelen talepler sonrasında kolları sıvayan Belediye sokaktaki kedilerin beslenmesini, hep bir arada yaşamalarını, kötü hava şartları ve farklı tehditlere karşı saklanacak bir yerleri olmalarını sağlamak ve araç trafiğinden mümkün olduğunca uzak tutmak amacıyla kedi evleri yapmaya başladı.

Kısır olmayan kedilerin de geçici hayvan bakımevinde kısırlaştırılması için daha kolay yakalanmasını sağlayan kedi evleri 13 noktaya konuşlandırıldı. Dört bir yanı soğuktan ve yağmurdan korunaklı olarak yapılan ve kapısı da kilitli olan kedi evlerinde çok sayıda kedinin kalabileceği yuvalar ve raflar bulunuyor. İçinde mama ve su kapları da bulunan kedi evleri, Marmaris Belediyesi Geçici Bakımevi personeli tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

Sayıları arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Can dostlarımızın refahını iyileştirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede besleme odağı sayımızı sürekli arttırıyoruz. Buraların rutin kontrollerini yaparak hem temizliğini ve su ile mama takviyelerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kedi evleri ile de kalabilecekleri daha rahat bir yer olmasını istedik. Kedilerin aç kalmamaları, kötü hava şartlarında sığınabilecekleri bir yer olması, muhtemel kazalara maruz kalmamaları için yaptığımız kedi evlerinin sayısını arttırmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.