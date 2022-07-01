Marmaris Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi

Marmaris Belediyesi, tatile giren çocuklara karne hediye olarak tiyatro oyunu armağan etti. ’Karagöz Öğreniyor’ ile ’Şirin Baba ve Kelebek Avcısı’ isimli iki tiyatro oyunuyla çocuklar eğlenceye ve gülmeye doydu.

Armutalan Kültür Merkezi’nde ikişer seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar kendini tiyatronun iç dünyasına kaptırdı. Zaman zaman sahneye de davet edilen çocukların keyfi büyükleri de mutlu etti. Marmaris’in yaşadığı sıkıntılı günlerde çocukları mutlu etmek ve psikolojilerinin etkilenmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Okulların kapanmasıyla bu tarz faaliyetlere ağırlık verdik. Özellikle yaşadığımız son yangının etkisinin çok çabuk atlatılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.