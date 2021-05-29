Marmaris Belediyesi’nden çiftçilere tohumluk fıstık

Marmaris Belediyesi’nin kendi tarlasında elde ettiği yer fıstıkları çiftçilere tohumluk olarak dağıtıldı. Yer fıstığıyla ünlü kırsal Turgut Mahallesi’nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Topraklarımızı satmayıp üretim yapacağız ki ata topraklarımız boş kalmasın, değersiz olmasın” dedi.

Marmaris Belediyesi’nin ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak ve çiftçileri üretime teşvik etmek için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Belediye, geçtiğimiz yıl Turgut Mahallesi’nde kendi tarlasında yetiştirdiği yer fıstıklarını tohumluk olarak çiftçilere dağıttı. Ayrıca tarlaya tekrar fıstık ekti.

Tarlada düzenlenen dağıtım töreninde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çiftçilerle bir araya geldi. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Marmaris Tarım Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleştirilen törende Turgut, Çamlı, Çetibeli, Orhaniye’den gelen kooperatif üyesi çiftçilere bu yıl ekmeleri ve hasat zamanı geri vermeleri şartıyla için tohum dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl hasat zamanı çiftçiler tarım yapabilsin diye tohum dağıtma sözü verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Amacımız tarımı teşvik etmek. Topraklarımızı satmayıp üretim yapacağız ki ata topraklarımız boş kalmasın, değersiz olmasın” diye konuştu.

"Tarımda hacmi büyüteceğiz"

Turizm kenti olarak bilinen Marmaris’i son aylarda tarım alanında da iyi yerlere geldiğini söyleyen Oktay, “Bunda çiftçilerimiz emeği, onların tarıma sahip çıkması, tekrardan üretim yapmasının katkısı çok büyük. Artık turizm ve tarım kenti Marmaris’e doğru dönüşüyoruz. Çok lezzetli ürünlerimiz var. Bunları çoğaltacağız, hacmimizi büyüteceğiz. Kalkıp da ata toprağını satıp günü kurtarmak yerine sürekli üreterek geleceğimizi kazanacağız” dedi.

Mahalle halkı da Başkan Oktay’a girişimleri için teşekkür etti. Özellikle kadın çiftçiler belediyenin katkısının çok önemli olduğunu belirterek, “Belediye unutulan fıstıkçılığı tekrar hatırlattı. Daha çok üretimle daha çok sonuç alacağız. Bu tohumları tekrar toprakla buluşturduğu için belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. Dağıtımın ardından Başkan Oktay, fıstık ekimi için özel aparat takılan traktöre binerek tohumları toprakla buluşturdu.