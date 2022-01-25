Marmaris Belediyesi sokaktaki canları yalnız bırakmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisi ile sokakta kalan sokak hayvanları Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından beslendi.

Marmaris ve kırsal mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebi ile sıcaklığın 0 dereceye düştüğü yerlerde Marmaris Belediye ekipleri tüm mahallelerde dolaşarak, sokak hayvanlarına mama dağıttı, sağlık durumlarını kontrol etti. Belediyenin sokak hayvanlarını unutmaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.