Marmaris Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarıyor

Marmaris’te etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler’de yaşanan sel felaketinin ardından Marmaris Belediyesi ekipleri mağdur vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Marmaris’te geçen Cuma günü etkili olan sağanak yağmurda İçmeler Mahallesi’nde su baskınları ve taşkınlar meydana gelmişti. Fırtına ve yağmur boyunca tüm ilçede teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi, vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Belediye ekipleri hafta sonu mesaisinde de yağmur dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında oldu.

Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sıkıntı meydana gelen evleri ziyaret ederek ihtiyaç ve talepleri not etti. Diğer ekipler ise evlerin temizlenmesi için gerekli desteği verdi. Cadde, sokak ve sahilde de fırtına ve yağmurla birlikte gelen atıkları temizleyen ekipler hayatın normale dönmesi için yoğun çaba harcadı. Park ve Bahçeler ekipleri ise fırtına nedeniyle zarar gören ve tehlike oluşturan noktalarda ağaç budama işlemlerini hafta sonu da sürdürdü. Öte yandan yoğun yağış nedeniyle zarar gören yerlerde üst yapı ve yol onarımları gerçekleştirildi. İş makineleriyle çalışmalarda bulunan ekipler kanal açma ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.