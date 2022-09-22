Marmaris Belediyesi orman yangınında dur durak bilmedi

Marmaris Yalancıboğaz Aksaz mevkiinde çıkan ve ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangınında Marmaris Belediyesi de 139 personel, 36 araç ve 1 ikram aracıyla söndürme ekiplerine destek olmak için sahada yer aldı.

Marmaris’in yüreğini yakan yangınlara bir yenisi daha eklendi. İki yıldır yangınlarla mücadele eden ilçenin, Yalancıboğaz bölgesinde 21 Eylül Çarşamba günü saat 12.30 sularında orman yangını çıktı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangının duyulduğu ilk andan itibaren yangın bölgesine intikal ederken; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine destek veren ekipleri alevlerin kontrol altına alınabilmesi için canla başla çalıştı.

Yalancıboğaz - Aktaş Aksaz yolu üzerinde çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Havadan ve karadan yoğun bir biçimde müdahale olmasına rağmen havanın kararmasıyla ekipler de çalışmalara ara verdi. Gece özellikle Aksaz bölgesinde yoğunlaşan alevlere karadan müdahale edilirken havanın aydınlanmasıyla havadan tekrar çalışmalar başladı. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken zaman zaman farklı noktalarda alevlerin tekrar yükselmesi nedeniyle teyakkuz devam ediyor.

Yangının duyulmasıyla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), zabıta, temizlik, destek, fen işleri, park bahçeler ve sosyal işler ekipleri de ilk andan itibaren itfaiye ve orman çalışanlarına destek oldu. İkram aracı ile ekiplere su ve yiyecek ikramı yapılırken, araca gelemeyen söndürme ekiplerine de zabıta ekipleri tarafından dağıtım yapıldı. Yangınla mücadelede Marmaris Belediyesi 139 personel, 36 araç ve 1 ikram aracıyla söndürme ekiplerine destek olmak için sahada oldu. Söndürme ekiplerine lojistik desteğin yanı sıra tüm ekiplere gıda, sıcak yemek ve içecek ikramı da çalışma boyunca sürdürüldü.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ama yine de riskin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Marmaris olarak bu yıl yaşadığımız bu dördüncü yangın. Geçtiğimiz yıl da 8 gün süren büyük bir yangınla sarsılmıştık. Ağaçlarımızı, ormanların içindeki canlarımızı düşündükçe ciğerlerimiz aynı acıyla yanıyor. Artık bu üzüntüyü yaşamak hepimizi derinden yaralıyor. Yangında her zaman olduğu gibi tüm belediye imkanlarını seferber ederek söndürme ekiplerinin yanında olduk. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ama yine de risk devam ediyor. Tamamen bitti haberlerini duymak ve bir daha aynı acıları yaşamamak umuduyla tüm Marmaris halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.