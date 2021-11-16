Marmaris Belediyesi kurtarma ekibi eğitimlere başladı

Marmaris Belediyesi’nin gönüllü çalışanlarından oluşturulan arama kurtarma ekibi eğitimlere devam ediyor. Teorik dersler alan ekip pratik eğitimlere de başladı.

Marmaris Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet durumları ve kazalara hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında belediye çalışanlarından oluşan Marmaris Belediyesi Arama Ekibi (MAKE) teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler almaya da başladı.

Muğla AFAD’dan eğitmenler Mehmet Demir, Enver Gümüşkar, Osman Orhan tarafından verilen ’Kentsel Arama Kurtarma’ uygulama eğitimi Günnücek Makine Araç Parkı’nda gerçekleştirildi. Programda enkazdan yaralı çıkarma, trafik kazasında araçtan yaralı çıkarma, kuyudan yaralı çıkarma, yüksekten yaralı indirme/çıkarma istasyonlarında eğitimler verildi.

24 kişilik MAKE ekibinin katıldığı eğitimi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da takip etti. Son olarak yaşanan büyük yangında söndürme ve arama kurtarma ekiplerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Oktay, “Maalesef ki ülkemiz ve bölgemiz deprem riski taşıyor. Aynı zamanda fırtına, sel gibi afetlerin de oluşması veya büyük kazaların yaşanması da olası. Bu tür olayların hiçbir zaman gerçekleşmesini istemeyiz. Ancak hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Gönüllü personelden oluşan ekibimiz de işi ciddiye alıyor ve çok çalışıyor. Kısa sürede büyük ivme kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.