Marmaris Belediyesi hız kesmiyor

Marmaris Belediyesi’nin yol yapım ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Prestij projelerden biri olan İnönü Caddesi’nin yapımı 146. sokağı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Marmaris Belediyesi’nin İnönü ve Yunus Nadi caddelerinde prestij cadde çalışmaları son hızla devam ediyor. İnönü Caddesi’nde süren çalışmalar 146. sokağı da kapsayacak şekilde genişletildi. Burada da üst yapı ve yol yenilemesi gerçekleştirilecek olan belediye bisiklet yolu, cep otoparkları yapacak ve kaldırımları da genişletecek. Bu çalışmalar kapsamında sokağın iki yanında bulunan palmiye ağaçları da kaldırılarak başka parklara ve alanlara nakledilecek. Çalışma bittiğinde de kaldırımlara meyve ağaçları dikilecek.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Yusuf Gök, “Üst yapıyı yenilerken bisiklet yolları, otoparklar, kaldırımlar ve yolun tamamını düşünerek projelendiriyoruz. Yapılacak olan bu çalışmada bisiklet yolu, yol, kaldırım ve otopark ceplerini yerleştirirken özellikle palmiye ağaçları planın uygulanmasında sıkıntı yaşattığı için ağaçların sökümü gerekmektedir. İtlaf değil yer değiştirme yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın burada yapılan çalışmaların gelişigüzel değil de plana göre yapıldığını bilmesini isteriz” diye konuştu.

Meyve ağaçları dikilecek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak park alanları, refüjler ve peyzaj alanlarına binlerce ağaç diktiklerini ve dikmeye de devam ettiklerini söyleyen Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil ise son zamanlarda özellikle yol çalışmalarında gölge ağaçları ve meyve ağaçları dikmeye öncelik verdiklerini ifade etti. “İlçemizi limon, zeytin, armut, mandalina gibi ağaçlarla süslemeye çalışıyoruz” diyen Erdil, “Şu an inşaatı Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışmada da yolda bulunan palmiyelerimiz gölge ve estetik açısından zayıf olduğundan dolayı bunları hiçbir zaiyat vermeden değişik park alanlarına nakillerini gerçekleştiriyoruz. Burada da yine bir meyve ağacı uygulaması yaparak mis kokulu bir sokak haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. “Trafik keşmekeşi, otopark sorunu ortadan kalkacak” diyen vatandaşlar palmiyelerin başka parklara nakledilmesinin, yerlerine de meyve ağaçları dikilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.