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Marmaris Belediyesi ekipleri İçmeler’de çalışmalarına hız verdi

Yoğun bir çalışma yılını geride bırakan Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yılın son ayında yaşanan sel felaketleri nedeniyle çalışma temposunu yükseltti. Son ay İçmeler mahallesinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler ilçeye sıcak asfalttan, parkeye, rodmix yol yapımından, sathi kaplamaya kadar binlerce kilometre uzunluğunda yol kazandırdı.

MUĞLA 07.01.2022, 10:24
Marmaris Belediyesi ekipleri İçmeler’de çalışmalarına hız verdi

Yoğun bir çalışma yılını geride bırakan Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yılın son ayında yaşanan sel felaketleri nedeniyle çalışma temposunu yükseltti. Son ay İçmeler mahallesinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler ilçeye sıcak asfalttan, parkeye, rodmix yol yapımından, sathi kaplamaya kadar binlerce kilometre uzunluğunda yol kazandırdı.

Marmaris’te 4 Aralık gecesi yaşanan sel felaketinde büyük hasan alan İçmeler Mahallesi’nde hummalı bir çalışma başlatan ekipler, 63. Sokak’ta yağmur suyu tahliye kanallarını genişletti ayrıca diğer sıkıntılı noktalara da müdahale etti. Bu sayede İçmeler, 29 Aralık’taki yoğun yağıştan yara almadan kurtuldu. Öte yandan yağmurdan etkilenen Bozburun, Turunç, Osmaniye başta olmak üzere etkilenen tüm mahallelerde çalışmalar devam eden ekipler şehir merkezinde de birçok işe imza attı.

Marmaris’in sorunsuz bir üst yapıya kavuşması için tüm gücüyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılında da hiç durmadan çalıştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem merkezde hem de uzak mahallelerde, sıcak asfalt, parke, beton kaplama rodmix, sathi kaplama, kaldırım refüj, meydan düzenlemesi ve bakım-onarım gibi bir çok işe imza attı. Öte yandan şehrin birçok noktasında da bağlantı bisiklet yolları yapıldı.

Ekipler tarafından 2021 yılı içerisinde toplamda 5 bin 547 metre uzunluğunda, 53 bin 255 metrekare alanlı parke yol düzenlemesi yapılırken, bin 215 metre uzunluğunda, 18 bin 705 metrekare alanlı bölgenin 9 bin 900 metrekaresinde ise sıcak asfalt kaplama işi yapıldı. Bir diğer çalışma da parke yapımına uygun olmayan dar yollarda yürütülen beton yollar oldu. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde toplamda 300 metre uzunluğunda, bin 60 metrekare alanlı beton yol kaplaması yapılarak halkın kullanımına sunuldu. Yine bir yıl içinde 350 metre uzunluğunda, 1800 metrekare alanlı rodmix asfalt kaplama işi, toplamda 22 bin 854 metre uzunluğunda, 114 bin 270 metrekare alanlı sathi kaplama işi yapıldı.

Çalışmaların bir diğer adresi Bozburun ve Taşlıca Mahallesi Serçe Mevki oldu. Her iki bölgede de mevcut yat bağlama iskelelerinin revizyonu kapsamında, yat ve teknelerin yanaşma ve bağlanma noktası olan yat bağlama iskelelerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yenilenen iskeleler turizmin hizmetine sunuldu.

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