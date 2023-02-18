Marmaris Belediyesi çocuklara moral oldu

Yaşanan deprem afetinin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen depremzede çocuklar ve Marmarisli çocuklar için Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Marmaris Belediyesi, depremzede çocuklar ve Marmarisli çocuklar için Belediye Bilim Parkı’nda etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ilçeye gelen depremzede ailelerin çocukları ile Marmarisli çocuklar, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlene ücretsiz etkinliklerde buluşuyor. Depremzede çocuklara moral olmak ve çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde palyaçolar, yüz boyama sanatçıları, balon ustaları ve bilim eğiticileri ile çocuklar keyifli vakit geçiriyor.