banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması
İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması
“Yeniden doğmuş, futbola yeniden başlamış gibiyim”
“Yeniden doğmuş, futbola yeniden başlamış gibiyim”
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Romanyalı gazetecileri ağırladı

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY, BİR DİZİ HABER YAPMAK İÇİN MARMARİS’E GELEN ROMANYALI GAZETECİLERİ AĞIRLADI.

MUĞLA 21.08.2020, 17:08
4
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Romanyalı gazetecileri ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir dizi haber yapmak için Marmaris’e gelen Romanyalı gazetecileri ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, “Hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.

Romanyalı özel bir tur operatörünün davetiyle Marmaris’e gelen Romanyalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. Romanya’nın önde gelen televizyon, gazete ve dergi temsilcileriyle bir araya gelen Oktay, onların sorularını yanıtladı.

Stoichi Elena Luminia, Pee Gabriela Andreea, Toader Adelina Mariana, Costea tefania Diana, Belciu Ilinca, Anchidin Ctlin, Deac Ioan Dorin, Bonciu Adrian ve Caramalu Elena Aurelia isimli gazetecileri ve Hello Holidays’ın Müdürü Veronica İordace’yi ağırlayan Belediye Başkanı Oktay, özellikle pandemi öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları anlattı. Ziyarete Meclis Üyesi Ali Kırlı da katıldı.

"Kurallara herkes uymalı"

Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte hemen tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Oktay, “Üzerimize düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek için kolları sıvadık. Tüm kurumlarla ortak hareket ederek bu süreci birlikte geçirdik. Turizm hareketliliğinin başlamasıyla vaka sayısında bir miktar artış görüldü. Burada da hem ilçemiz sakinlerine hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.

"Ekonomide canlanma oluştu"

“Marmaris’in dünyada eşi benzeri yok” diyen Oktay, “Pandemi öncesi İngiltere, Çin, Finlandiya, Rusya gibi birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirmiş, 2020 sezonu ile ilgili görüşmeler yapmıştık. Eğer pandemi olmasaydı Marmaris bu sezon altın çağını yaşayacaktı. Pandemi en çok turizm sektörünü etkiledi. Kent ekonomimizin yüzde 90’ı turizm kaynaklı olduğu için Marmaris olarak bunu biz de daha fazla hissediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Son dönemde yurt dışı giriş çıkış serbestliği ile beraber turist sayısında bir artış yaşandı. Tabi ki önceki yıllarla kıyaslanamaz ancak bu bile ekonomide olumlu etki oluşturdu" açıklamasını yaptı.

Romanya’da Marmaris’in tanıtımını yapacak olan gazeteciler 5 gün Marmaris’te kalacak. İlçenin tarihi, turistik yerlerini gezen gazeteciler turistler, otel işletmecileri ve sektör temsilcileriyle de görüşecek.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:13
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:02
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25