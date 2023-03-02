Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "Kimse siyaset peşinde koşmasın"

Marmaris’te kaçak yapılara karşı mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Oktay, “Yıkımları hızlandırdık. Ama bu işi günlük siyasete de alet etmemek gerekiyor. Bu nedenle yarın köylerde yıkımlar devam ederken kimse siyaset peşinde koşmayacak. Çünkü bundan a’dan z’ye hepimiz zarar görüyoruz” şeklinde konuştu.

Marmaris Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumu Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir soru önergesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grubu’nun depremle ilgili soru önergesinin ardından konuşan Başkan Oktay, “Burada tüm kurumlara sorumluluk düşüyor. Geçen meclis toplantımızda da dile getirmiştik tekrar bunu söylemekte fayda var; özellikle yeni imar barışı inşallah çıkmaz. Bu konuda özellikle ben sizlerden de destek talep ediyorum. Partinizin vekillerinin tekrar imar barışı çıkmaması yönünde çalışma yapması oldukça faydalı olacaktır. Çünkü ilk imar barışından sonra inanılmaz şekilde aşırı bir hırs var, insanlarda maddi hırs konusu. İnanın imar servisi ne yapacağını şaşırmış durumda. Zaten teknik ekibimizden bir kısmını deprem bölgesine gönderdik; orada çalışmalara devam ediyor. Ama Marmaris bütününde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Şili’de 1960 yılında meydana gelen ve yaklaşık bin 655 kişinin vefat ettiği 9,5 şiddetindeki depremi hatırlatan Oktay, “Burada yapılması gereken tamamen bir devlet politikası. Şili’de depremin ardından tam bir devlet politikası uygulanmış ve hiçbir şekilde taviz vermeden ilerlenmiş. Bizde de imar kanunundan başlayarak düzenlemelere ihtiyaç var. Burada yasaların da bizi kısıtladığı yerler olabiliyor. Yıkımlarla ilgili zaman zaman süreç uzun sürüyor. Örneğin bir yeri mühürlüyorsunuz, durmuyor. Mühür fekki uyguluyorsunuz yine durmuyor. Hakikaten ben artık anlamakta zorluk çekiyorum insanlarda çok yüksek bir maddi hırs söz konusu” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olayı anlatan Oktay, “Atatürk İlköğretim okulunun oradaki bir binada vatandaş bu depremden sonra çatı katına tuğlalar koymaya başlamış. Zaten 35-40 yıllık bina. Yani ne istiyoruz? İnanın bu anlaşılmıyor. Kalkıp hemen de yıkamıyorsunuz hukuki süreci var. Ama yıkımları hızlandırdık. Yıkımlarla ilgili zaten en baştan beri aynı noktadayız. Bunu bir kez daha dile getirelim. Bu işi günlük siyasete de alet etmemek gerekiyor. Ben parti olarak bakmıyorum sürece; doğru ve yanlış neyse o Bu nedenle yarın köylerde yıkımlar devam ederken kimse siyaset peşinde koşmayacak. Çünkü bundan a’dan z’ye hepimiz zarar görüyoruz” şeklinde konuştu.

Turizme yönelik açıklamalarda da bulunan Oktay, kenti yeni sezona hazırladıklarını belirterek “Yollarda çalışmalarımız kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam etmekte. Özellikle turizmde faydalanılan akslar üzerinde çalışmaları daha da hızlandırdık. Gelen misafirlerin mümkün olduğu kadar inşaatla ilgili bir durumla karşılaşmaması için biz de kurumsal olarak hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.