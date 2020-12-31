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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2020 yılını değerlendirdi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirerek 2021’e yönelik hedeflerini anlattı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılını değerlendirdiği toplantıda önemli mesajlar verdi. 2020’nin zor bir yıl olduğunu söyleyen Oktay, “Ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz” dedi.

MUĞLA 31.12.2020, 10:25
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2020 yılını değerlendirdi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirerek 2021’e yönelik hedeflerini anlattı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılını değerlendirdiği toplantıda önemli mesajlar verdi. 2020’nin zor bir yıl olduğunu söyleyen Oktay, “Ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz” dedi.

Armutalan Kültür Merkezi’nde başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda bir senelik çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Oktay, “Daha çok acısıyla daha az tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2020 yılının tüm insanlık için iyi bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. Mart ayı ortası itibariyle ülkemizde de görülmeye başlanan korona virüs salgını sonrasında pandemi süreciyle birlikte çok zor geçen ayları hep birlikte yaşadık. Marmaris Belediyesi olarak elimizdeki imkanlar ölçüsünde, elbette ki eksiklikler olabilir ama genel olarak iyi bir performans gösterdiğimizi ifade edebilirim. Bu noktada da ben çaycımızdan yönetici arkadaşlarımıza kadar tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi döneminde yapılan çalışmalardan bahseden Oktay, ekmek ve unlu mamullerin poşette satılması, pazar yerlerinde sebze meyvelerin poşetlenmesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların semt pazarlarında belirli saatlerde alışveriş yapmaları gibi Türkiye’de bir ilk olan uygulamalara imza attıklarını söyledi.

"Umudumuzu diri tutuyoruz"

Turizmle ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, 2020 sezonunun istendiği gibi geçmediğini belirterek, “Önümüzdeki sezona dair umutlarımızı diri tutuyoruz. Tabi en önemi konu pandemi. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Ama yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı da hızlı aksiyon alarak çözüm yollarına ulaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda salgın olumlu yönde seyrederse Mart sonu itibariyle turizm sezonunu açarız” değerlendirmesini yaptı.

"Birimler durmaksızın çalışıyor"

Başkan Oktay, birimlerin çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Nisan 2019’dan itibaren 93 bin 860 metrekare parke yol, 13 bin 890 metre uzunluğunda 64 bin 255 metrekare sathi kaplama yol, 45 bin 500 metrekare asfalt yol, 3705 metrekare beton yol düzenlemesi yaptığını söyleyen Oktay, tüm mahallelerde çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Belediye Başkanı Oktay, Nisan 2019’da 564 bin metrekare olan yeşil alanın da 581 bin 727 metrekareye çıkarıldığını belirterek “Böylelikle kişi başına düşen yeşil alan 5,95 metrekareden 6,12 metrekareye çıktı” şeklinde konuştu.

Temizlik noktasında belediyenin yetkisi olmayan yerlerde dahi temizlik çalışması yaptıklarını ve ödüller aldıklarını söyleyen Başkan Oktay, salgına rağmen İçmeler Stadı, yeni kapalı spor salonu yaptıklarını belirterek 2021 yılında da tesisleşmeye önem vereceklerini söyledi.

"Popülist yaklaşmadık"

İlçenin turistik mahallelerindeki kaçak yapıların yıkımlarına da değinen Oktay, “İşin bir hukuki boyutu var. Bu konuda hükümet yetkililerinin baştan beri açıklamaları söz konusu. Gerek seçim döneminde gerekse göreve geldikten sonra hep şunu ifade ettim. Kaçak yapılaşmaya bizim müsaade etmemiz mümkün değil. Bunu köy ziyaretlerinde de dile getirdik. Seçim döneminde bile inşaat yapanları şifahen de olsa uyardık. “Yapmayın bu yapılar ileride size sıkıntı oluşturur” dedik. Popülist politikalara yeltenmedik. Vatandaşa her zaman doğruyu anlatmaya çaba gösterdik. Yıkımlarla ilgili süreç açık. Konunun içerisinde olan herkes en az benim kadar bu konuya vakıf. Yargı süreçleri tamamlanmış. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bozburun, Söğüt ve Selimiye’de 30 yapının yıkım listesini gönderdi. Akabinde bizim imkanlarımız elvermiyor diye cevap verdik. Bakanlık o zaman ihaleyi ben yaparım dedi. Geçtiğimiz yıl yıkımı yapılacak yerlerle ilgili tebligatlar yapıldıktan sonra Selimiye, Söğüt ve Bozburun’a gittim. Sürecin hepsini detaylı biçimde anlattım. O yüzden bu konuda samimi olarak söylemek gerekirse benim vicdanıma dokunan bir şey yok” dedi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen 27 yapının yıkım işlemi gerçekleştirildiğini belirterek yıkımların devam edeceğini söyleyen Oktay, merkezde bulunan riskli binaların da yıkımının gerçekleşeceğini sözlerine ekledi

"Plan yetkisi belediyede değil"

İmar planları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, Bozburun yarımadasında imar yapma yetkisinin Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nda olduğunu belirterek, “Buna rağmen biz planla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ama yetki ve sorumluluk Marmaris Belediyesi’nde değil. Biz kurumsal anlamda elimizden gelenin maksimumunu ortaya koyuyoruz” ifadesini kullandı.

"En düşük maaş 3 bin 430 TL"

Belediye Başkanı Oktay son olarak olarak asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulundu. Marmaris Belediyesi’nde halihazırda en düşük maaşın 3 bin 106 lira olduğunu belirterek, 2021 yılında asgari ücreti 3 bin 430 lira olarak belirlediklerini kaydetti. Bu rakamın içinde yemek ve yakacak yardımının olmadığını, bunun da ayrıca ödeneceğini söyledi.

Son olarak 2021 yılı hedeflerini de anlatan Oktay bunları imar planlarını çıkarmak, yeni belediye binasını yapmak, otopark yapmak ve tesisleşmeyi arttırmak olarak sıraladı.
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