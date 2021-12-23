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Marmaris AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
Marmaris Söğüt Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve bir oğlak AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 23.12.2021, 14:02
Marmaris Söğüt Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve bir oğlak AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.
AKUT Marmaris ekibine yapılan ihbarda Söğüt Mahallesindeki kayalıklarda 4 keçi ve bir oğlağın mahsur kaldığı bilisi sonrası AKUT Marmaris ekibi sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar için ip yardımı ile 4 keçi ve bir oğlağı bulundukları bölgeden kurtardı.
Kurtarıla 4 keçi ve bir oğlak sahiplerine teslim edildi.