Marmaris 2. Kitap Günleri’ne hazırlanıyor

İlki geçen yıl okurlarla buluşan Marmaris Kitap Günleri’nin ikincisi 20 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Saman İskelesi’nde düzenlenecek. Bu yılki etkinliğe 18 yazar, 50 yayınevi katılacak.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Kitap Günleri’nin 2.sini gerçekleştirecek. 20 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte birçok ünlü yazar, söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluşacak.

İmza günleri ve söyleşiler 24 Haziran Cuma günü Timur Soykan ile başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Saman İskelesi’nde düzenlenecek etkinlikte Barış Yarkadaş, Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar, Şükrü Erbaş, Saygı Öztürk, Emrah Doğru, Ahmet Yavuz, Erhan Merdanoğulları, Yusuf Samet Çakır, Ali Mahir Başarır, Hilal Kahraman, Nasuh Mahruki, Sunay Akın, Ayten Ocak Kalınsaz, Neslişah Çetinkaya, Nurgül Kumbaroğlu ve Birsen Ekim Özen kitaplarını okurları için imzalarken, söyleşiler de gerçekleştirecek.

Sevdikleri yazarları yakından tanıma ve söyleşisine katılma fırsatı yakalayacak okurlar, kitap evlerinin stantlarından kitap satın alma olanağı da bulacak. Kitap günleri bayramın 2. günü sona erecek.