Malatya’lı Muhtardan Büyükşehir ve Muğla halkına teşekkür

Malatya’da çalışmalarını sürdüren ekiplerle Muğla’ya mesaj gönderen Hamidiye Mahalle Muhtarı Kenan Kolukısa, “Yaşadığımız felaket sonrasında bizlere destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Muğla Halkına teşekkür ederiz” dedi.

Muhtar Kolukısa’dan Muğla halkına teşekkür

Malatya’nın Hamidiye Mahalle Muhtarı Kenan Kolukısa Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından mahallelerinde zarar gören içme suyu hatlarının tamir edildiğini söyleyerek, “Bizlerden yardımlarını esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediyesine ve Muğla Halkına çok teşekkür ederim. Mahallemize içme suyu çektiler. Gıda maddesi getirdiler. Odun, kömür getirdiler. Kışlık kıyafet getirdiler. Herkesten Allah razı olsun. Her zaman bir birimizin yayınında olacağız” dedi.

Destekler depremzedelere ulaşmaya devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Muğla halkının büyük destek verdiği yardım kampanyası sonrasında kıyafet, battaniye, bebek bezi, tuvalet kağıdı, içlik, eldiven, uyku tulumu, çorap, polar, yorgan, bot, mont, yağmurluk ve gıda malzemeleri toplandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesinde ki vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin Hamidiye ve Tepe Mahallerinde gıda paketi ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.