MABKE ekibi Marmaris’e döndü

Depremin duyulmasıyla yola çıkan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Hatay’dan döndü. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, can kurtarmak için özveriyle çalışan personele teşekkür ederek “Marmaris sizinle gurur duyuyor” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin duyulmasıyla Marmaris Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi MABKE’den 6 kişilik bir grup 6 Şubat Pazartesi sabahı yola çıktı. Ekip yoldayken 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi yaşandı. Gerekli malzeme ve teçhizatla zorlu bir yolculuğun ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ekip, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir enkazda çalışmaya başladı ve enkazdan iki küçük çocuğu sağ olarak kurtardı. Ardından Antakya’ya geçen ekipler burada da diğer ekiplerle koordineli olarak çalışmış ve 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Görevleri tamamlanınca Marmaris’e dönen ekip, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölgeye giden MABKE ekibinden Selma Kılıç, Yavuz Maden, Ferut Savaşkan, Hakan Şahin, Yunus Çelik, İbrahim Aktaş’a teşekkür eden Başkan Mehmet Oktay, “Sizler çok güzel performans gösterdiniz. 14 canımızı hayata döndürdünüz. Bu ekibi kurarken bu zorlukları taşıyabilecek güçteki arkadaşlarımızın görev almasına özen göstermiştik. Bugün her birinize baktığımda çok net görebiliyorum. Ağır şeyler yaşadınız ama bunu da taşıyacak gücünüz var. Hem Marmaris Belediyesi olarak hem de Marmarisliler olarak sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Yaşananların çok üzücü olduğunu ve bir hafta geçmesine rağmen hala hem büyük acıların hem de sevinçlerin yaşandığını söyleyen Oktay, “Uzun sürecek bir süreç bizi bekliyor. O bölgede yaşayanlara ve ilçemize misafir olarak gelenlere desteğimiz sürecek. Bundan sonrasına dair de dik durmak, hazırlıklı olmak zorundayız. Hem ilçemize gelen depremzedelere hem de deprem bölgesine desteğimiz sürecek. Bu vesileyle bir kez daha tüm ülkemize geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.

Ekip sorumlusu Selma Kılıç, MABKE ekibinin kurulmasında Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın büyük destekleri olduğunu belirterek “Bugün 14 kişiyi kurtardıysak bu sizin bu ekibe verdiğiniz büyük destektendir. Biz de size teşekkür ediyoruz” dedi.