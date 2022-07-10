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Mabel Matiz, yeni albümünü ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

MUĞLA 10.07.2022, 11:34
Mabel Matiz, yeni albümünü ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Yeni albümünün şarkılarını ilk kez biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Bildiğim yoldan şaşmam”

Yeni şarkısı Karakol’u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz; “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağolun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.

Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz “Karakol” şarkısını yeniden seslendirerek konseri noktaladı.

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