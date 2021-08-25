banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin

Lüks tekne ile kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından özel bir tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 25.08.2021, 20:43
Lüks tekne ile kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından özel bir tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Lüks bir tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilen bottaki ekipler tarafından tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık