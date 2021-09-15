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Lüks motor yatta yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesinde lüks motor yatta çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi.

MUĞLA 15.09.2021, 21:45
Lüks motor yatta yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesinde lüks motor yatta çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Göcek Koyu açıklarındaki bir lüks motor yatta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle motor yatta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen motor yat, Göcek D-Marin’e çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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