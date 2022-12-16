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Lise Müdürü kazada yaşamını yitirdi
Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise müdürü kadın yaşamını yitirdi.
MUĞLA 16.12.2022, 21:09
Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise müdürü kadın yaşamını yitirdi.
Kaza, Muğla’nın Ula İlçesi Muğla-Antalya karayolu Örnekköy kavşağında meydana geldi. 48 EB 010 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesine ait araçla seyir halinde bulunan 41 yaşındaki Nurcan B’nin kontrolündeki araç, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Sema Güler’e çarptı. Sema Güler, kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.