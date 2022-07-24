Lavanta Bahçesi 1 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yöresel üreticileri destekleyerek Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi’nde 27 dönümlük araziye dikimi yapılan ve üretime geçilen lavanta tarlası ziyaretçilerini bekliyor.

Lavantaların büyümesi köylünün üretime geçmesi ile Muğlalılar ve tatile gelen vatandaşlar lavanta bahçesine akın ederek tarlalarda bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Lavanta hasadı 1 Ağustos’ta

Yeniköy Mahallesinde bulunan lavanta bahçesinin hasadı 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan lavanta hasadına kadar vatandaşlar lavanta bahçesini ziyaret edebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın kırsal ve kıyısal olarak farklı güzelliklere ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir olduğunu belirterek “Yeniköy’de Koku Vadisi projesi ile hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük araziyi güzellikleri ile büyüleyen, yağ elde edilen lavantaya ayırdık. Fotoğraf çekilmek isteyenleri kendine çeken lavanta tarlamız kıyısaldan gelen misafirlerimizin ilgi odağı olurken, zamanı geldiğinde de hasadı yapılarak kırsaldaki üreticisine yağı ile kazanç sağlayacak” dedi.