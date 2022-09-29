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Lastik botta 3 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA 29.09.2022, 10:47
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.