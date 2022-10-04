Kuzeninin kullandığı traktöre çarparak hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde motosikleti ile kuzeninin kullandığı traktöre çarpan 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza Dalyan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 144 sokakta seyir halinde olan Berkay Kıvrak (20) yönetimindeki 48 AGR 637 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen G. Kıvrak yönetimindeki 48 ADS 877 plakalı traktörün römorkuna yandan çarparak yola savruldu. Kask takmadığı iddia edilen Berkay Kıvrak’ın, traktörün römorkuna kafasını çarptığı belirtilirken, ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kıvrak’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.