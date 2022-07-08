banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

MUĞLA 08.07.2022, 10:05
Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Datça Kızlan Mahallesinde 10 metre derinlikteki boş su kuyusuna oğlak düşmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Datça İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

İçinde su bulunmayan kuyudaki oğlak itfaiye ekipleri ve Datça Trac Ame- Sar ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu