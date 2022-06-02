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Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Bodrum’da kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

MUĞLA 02.06.2022, 22:59
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Bodrum’da kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesi üzerindeki bir bahçedeki kuyuya köpek düştü. Kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip yardımıyla talihsiz köpeği düştüğü kuyudan kurtardı. Köpek, yaşadığı ortama bırakıldı.

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