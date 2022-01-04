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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL’dir."
Kuyuya düşen köpek için seferber oldular
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek için seferber olan itfaiye ekipleri köpeği kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.
MUĞLA 04.01.2022, 10:38
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek için seferber olan itfaiye ekipleri köpeği kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Zeytinli caddede bulunan su kuyusuna evcil bir köpek düştü. Sahibinin köpeğini araması sonucu köpeğin su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğin sahibi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Köpeğin kuyudan çıkarılırken sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.