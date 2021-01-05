Kurutma Tesisi üreticiye destek sağlamaya devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi katma değeri yüksek ürün elde etmek ve üreticilerin dalda kalan ürünlerinin pazarlanmasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Meyve Sebze kurutma tesisinde 2020 yılında 24 bin 700 kg ürün kuruttu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin narenciye üretiminin en fazla olduğu bölgelerden biri olan Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı hali içerisinde kurduğu meyve sebze kurutma tesisi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Tarım kenti olan Muğla’da üreticilerin ürünlerine, toprağına sahip çıkması için tarıma, hayvancılığa destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi’nde birçok farklı ürün kurutularak katma değeri arttırılıyor.

2020 yılında 24 bin 700 kg ürün kurutuldu

Portakal, mandalina, limon, zeytin, zeytin yaprağı, elma, armut, erik, mürdüm eriği, şeftali, domates, patlıcan, kabak, üzüm, şekerotu, kültür mantarı, göbek mantarı, salep, biber gibi ürünlerin kurutulduğu tesiste kar amacı güdülmeden vatandaşlara maliyetine kurutma hizmeti veriliyor. 2019 yılında 28 bin 321 kg. ürünün kurutulduğu tesiste pandemi nedeniyle küçük bir düşüş yaşanarak 2020 yılında 24 bin 700 kg ürün kurutuldu.