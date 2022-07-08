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Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler

Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.

MUĞLA 08.07.2022, 12:50
Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler

Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.

Muğla’da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, başladı. Bayram tatilini Muğla’da geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar Muğla-Aydın karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.

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