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Kültür Evlerinin Dezenfeksiyonları yapılıyor

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte hizmete açılan Menteşe Belediyesi işletmeciliğindeki kültür evlerinin dezenfeksiyonları belediye ekiplerince her gün yapılıyor.

MUĞLA 15.06.2021, 15:51
Kültür Evlerinin Dezenfeksiyonları yapılıyor

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte hizmete açılan Menteşe Belediyesi işletmeciliğindeki kültür evlerinin dezenfeksiyonları belediye ekiplerince her gün yapılıyor.

Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe’deki cadde, sokak, meydan, park, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler, sağlık kuruluşları, bankamatikler, berber ve kuaförler gibi ortak kullanım alanlarının her gün dezenfeksiyonlarını yapan belediye ekipleri Covid - 19 önlemleri kapsamında hizmete açılan kültür evlerinin de dezenfeksiyonlarına devam ediyor.

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte kültür evlerinin alınan sağlık önlemleri kapsamında hizmete açıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Ekiplerimiz şimdi de kademeli normalleşme döneminde hizmete açtığımız kültür evlerinin dezenfeksiyonlarını yapıyor. Sağlık önlemleri kapsamında hizmete açtığımız kültür evlerimizi vatandaşlarımızın salgından etkilenmeden ziyaret etmeleri çok önemli. Bu kapsamda kültür evlerimizdeki dezenfeksiyon çalışmalarımız ekiplerimizce her gün yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öneml.” dedi.

Belediye ekipleri her gün Zahire Pazarı, Ata Park, Kerimoğlu evi ve Şerefliler Kültür evinin dezenfeksiyonlarını yaparak, vatandaşların kültür evlerinde daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor.
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