banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!

Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

MUĞLA 03.09.2021, 10:07
Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla genelinde yaşanan orman yangınları ile birlikte adeta ülkenin ciğerleri yanarken, Marmaris ilçesinde ormanlar yeniden yeşermeye başladı. İçmeler mevkiinde, yangınlar dolayısıyla bir yanı kuruyan ağacın diğer yarısının adeta küllerinden yeniden doğarak yeşermesi görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Yaşanan yangınların ardından binlerce dönüm ormanlık alan yok olurken, küllerinden doğan ağaç vatandaşlara da adeta umut oldu.

Yorumlar (0)
31°
açık