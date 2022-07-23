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Kullandığı traktörün altında yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA 23.07.2022, 19:35
Kullandığı traktörün altında yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki İsmail Konuk’un kontrolündeki 48 KP 891 plakalı traktör, Konuk’un kontrolünden çıktı. Dengesini kaybederek şahlanan traktörden yere düşen Konuk, daha sonra traktörün üzerinden geçmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Konuk’un cansız bedeni incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

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