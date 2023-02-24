Köylülerden depremzedelere zeytinyağı, turşu ve zeytin yardımı

Muğla’nın Yatağan ilçesi kırsal Şeref Mahallesi sakinleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere 500 kilo zeytinyağı, zeytin turşu ve pekmezi dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderdi.

Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından kolları sıvadı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen kırsal mahalle sakinleri Muhtar Hakan Kibar ve Mahalle Cami İmam-Hatibi Fatih Avucuoğlu öncülüğünde kendi aralarında 500 kilo zeytinyağı, 50 kilo zeytin, 40 kilo turşu ve 20 kg pekmez topladı.

Ürünlerin gönderilmesi esnasında Müftülük şefi Mesut Yavaşoğlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim’den sonra İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi tarafından dua edilerek toplanan yardımlar ilgili kurumlara gönderildi.