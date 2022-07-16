Köyceğizliler 15 Temmuz’un yıldönümünde meydanlara indi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle meydanlardaydı. Köyceğizliler ellerinde bayraklarla Eski Hükümet Konağı önünde toplandı ve Cumhuriyet Meydanına kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanında anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Video gösterimi sunuldu. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan günün anlam ve önemi ilgili konuşmalarını yaptılar. Köyceğiz Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışma ile ilgili ödül töreni yapıldı. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Belgeselinin gösterimi, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirlerin okunması, video ve film gösterimi, şehitler ve gaziler için dua okunması, tüm camilerden Sala okunması ile devam etti. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.