Köyceğizli Yeliz, ödülünü Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan aldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla’da düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Yeliz Okur isimli öğrencinin ödülünü AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan verdi.

Zeytinalanı İlk/Ortaokulu öğrencisi Yeliz Okur, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği şiir yarışmasında üçüncü oldu. Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında şiir/kompozisyon yarışması düzenlenmişti. Düzenlenen şiir yarışmasında Yeliz Okur üçüncü olarak okuluna büyük gurur yaşattı. Yeliz Okur ödülünü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği programda AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan aldı. Okul Yöneticileri, Yeliz Okur’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.