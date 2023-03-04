Köyceğizli umreciler dua ve tekbirlerle uğurlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden 27 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Grup hocası olarak Beyobası Merkez Camii İmam-Hatibi Sunay Keskin’in görevlendirildiği umrecilere, umreci yakınları, din görevlileri, ilçe vaizi ve ilçe müftüsünün iştirakiyle uğurlama programı düzenlenedi. Beyobası Mahallesi Camii Müezzin-Kayyımı Ercan Pakur’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz’ün umrecilere ve onları uğurlamaya gelen yakınlarına yaptığı konuşma ile devam etti. Müftü Karagöz, ”Biz sizleri buradan dualarla uğurluyoruz sizler de Efendimizin (s.a.v.) ravzasında, Kabetullahta bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Sizleri uğurlamaya gelen kardeşlerimiz, yakınlarınız, ülkemiz ve sevdikleriniz için duaların kabul edildiği kutsal beldelerde çokça dua edin. Selametle gidip umre ibadetiniz yaptıktan sonra ülkemize sevdiklerinize sağlıcakla kavuşun. Rabbim yolculuğunuzu kolay ibadetlerinizi makbul eylesin, yolunuz açık olsun" dedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında umreciler vedalaşarak Dalaman Havalimanı’na doğru yola çıktı. Yaklaşık 24 gün kutsal topraklarda kalacak olan umreciler Ramazan-ı Şerifin ilk haftasında dönüş yapacak.