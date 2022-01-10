Köyceğizli Selvi şampiyonluğa doymuyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bayan Güreş Takımı sporcusu Selvi İlyasoğlu U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na katılarak 59 kiloda şampiyon oldu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bayan Güreş Takımı’nda spor hayatını sürdüren Selvi İlyasoğlu 57 kiloda dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Selvi İlyasoğlu hafta sonu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen ’Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na katıldı. İlyasoğlu, U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na ilk defa doktor raporuyla katılarak 59 kiloda şampiyon oldu. İlyasoğlu’nu çalıştıran Antrenör Elis Yıldız kendilerine büyük gurur yaşatan sporcusu Selvi’yi kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Çorlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonaya, 30 ilden toplamda 125 sporcu katıldı.