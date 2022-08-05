Köyceğizli öğrencinin de katkı sunduğu proje birinci oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu’ndan mezun Uygar Ege Kocakır’ın 3 arkadaşıyla birlikte hazırladığı proje birincilik ödülü kazandı. Kocakır’ın başarısı, mezun olduğu okulda, İlçede ve ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Aydın Fen Lisesi’nde eğitimlerine devam eden Uygar Ege Kocakır, Armanç Gedik ve Mustafa Kaya tarafından "Yer Bilimleri" kategorisinde "Uzay Bazlı Sistemler ve İHA" tematik alanında hazırlanan "CBS ve Python Kullanarak Horseshoe Adasının 1999 ve 2020 Yılı 3D Yükselti Haritasının Çıkartılması" adlı proje ile ünlü Türk Denizcisi Piri Reis’in 1513’te çizilen haritası ile başlayan süreçte kutup bölgelerinin Polar projeksiyon ve Azimut Projeksiyonlarla kutuplar çevresi haritalandırılmaya çalışıldı. Uydu verileri derlenerek 8 saatte ve düşük maliyetlerde, doğruluk yüzdesi yüksek bir 3D model harita oluşturulan proje 2204-C Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kutup Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Ödül kazanan grup Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile hatıra fotoğrafı çektirdi.