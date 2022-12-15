Köyceğizli öğrencilere trafik eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar İlkokulunda 125 öğrenci ve 5 öğretmene trafik semineri verildi.

Seminerde, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı.