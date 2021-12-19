Köyceğizli öğrencilere, kardeş hediyesi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, “Kardeş Okul” projesi kapsamında İstanbul’dan gönderilen hediyeler öğrencilere teslim edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Çayhisar İlkokulu öğrencileri, İstanbul’dan gönderilen hediyelerine kavuştu. İstanbul Avcılar 50. Yıl Anadolu Lisesi tarafından 2018 yılından bu yana yürütülen “Kardeş Okul” projesi kapsamında yangından etkilenen Çayhisar İlkokulu öğrencilerine gönderilen hediyeler teslim edildi. Her öğrencinin adına hazırlanan hediye paketleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve kardeş okul bulunmasını sağlayan Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Nurşen Orhan tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Kendilerine gönderilen hediyeleri teslim alan Çayhisar İlkokulu öğrencileri ise büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerin mutluluğunu sağlayan Avcılar 50. Yıl Anadolu Lisesi proje koordinatörleri Ayşe Güngör ve Mine Şahin, etkinliğe canlı bağlantı ile katıldı. Aldıkları hediyeler ile büyük mutluluk yaşayan minik öğrenciler proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür etti.