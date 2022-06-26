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Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu’na hayran kaldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki öğrenciler Eskişehir’e yapılan gezide Masal Şatosu’na hayran kaldı.

MUĞLA 26.06.2022, 14:45
Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu’na hayran kaldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki öğrenciler Eskişehir’e yapılan gezide Masal Şatosu’na hayran kaldı.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, öğretmen Sait Erbay rehberliğinde Eskişehir’e gezi düzenledi. Gezi kafilesi Eskişehir’de Bal Mumu Heykelleri Müzesi, Odun Pazarı evleri, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan ve Cumhuriyet Müzesi, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Porsuk Çayı tekne turu ve Kent Park’ı gezdi. Gezi kafilesindeki öğrenciler Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda bulunan Masal Şatosu’na da hayran kaldı. Kitaplarda okudukları masal kahramanlarını şatoda görünce mutlu olan öğrenciler, şatoda kendilerini masal kahramanları gibi hissettiklerini belirtti. Öğrenciler parkta ayrıca su sporları göleti, kalyon gemisi, su altı dünyası, uzay evi, bilim ve deney merkezinde de incelemelerde bulundu. Geziye katılan öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, Eskişehir’i adım adım gezdiren öğretmenlerine teşekkür etti.

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