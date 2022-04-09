Köyceğizli öğrenciler akıl ve zekâ oyunlarında 2 üçüncülük kazandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrenciler Muğla’da organize edilen turnuvaya katıldı. Turnuvada Köyceğizli 2 öğrenci üçüncülük başarısı elde etti.

Muğla’da düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ilçeyi temsil eden Köyceğiz Beyobası İlkokulu öğrencilerinden Efsa Sül Qbitz kategorisinde, Nisa Sül Equilibrio kategorisinde İl üçüncüsü olması okulunda sevinçle karşılandı. Köyceğiz Beyobası İlkokulu Müdürü Ali Aydoğan, "Öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Hiç bir başarı tesadüf değildir. Öğrencilerimiz okulumuzda bulunan akıl ve zekâ oyunları sınıfını etkin kullanarak başarılı oldular. Öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum.” dedi.