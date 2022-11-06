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Köyceğizli miniklerden anlamlı Kızılay Haftası kutlaması
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu anasınıfının minik öğrencileri Kızılay Haftası’nı düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutladı. Miniklere Kızılay hakkında bilgiler verildi. Kızılay’ın önemi anlatıldı.
MUĞLA 06.11.2022, 11:17
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu anasınıfının minik öğrencileri Kızılay Haftası’nı düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutladı. Miniklere Kızılay hakkında bilgiler verildi. Kızılay’ın önemi anlatıldı.
Miniklere ilk yardım konusu anlatılarak, canlandırmaları sağlandı. Minikler Okul Öncesi Öğretmeni Leyla Konak Güldüler kontrolünde arkadaşlarını muayene ettiler ve ilk yardımda bulundular. Renkli görüntülerin meydana geldiği kutlamalarda miniklerin performansı beğeni topladı. Öğretmen Güldüler; “Okulumuzun minik öğrencileri, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kızılay Haftası’nı etkinliklerle yaparak, yaşayarak, eğlenerek kutladılar dedi.