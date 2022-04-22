Köyceğizli minikler için Kuran’a geçme töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Müftülüğü, Toparlar 4-6 yaş gurubu Kuran Kursu öğrencilerine Kur’an-ı Kerime geçme töreni gerçekleştirildi.

Toparlar Kuran Kursu’nda yapılan törene İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, misafirler ve öğrenci velileri katıldı. Program minik öğrencilerin salavatları, tekbirleri ve gösterileri ile başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz programda minik öğrencileri tebrik ederek konuşma yaptı. Müftü Karagöz konuşmasında, “Rasülullah (sav) Efendimiz bir Hadis-i Şerifleri’nde buyuruyor ki “Kur’an-ı Kerim’i okuyun, onu öğrenin ve okutun. Kur’an-ı Kerim’i öğrenen okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği halde (onu okumayan ve okutmayan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı misk kabına benzer”(Tirmizi) buyurmuşlardır. İşte bu gün çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’e geçmelerinden dolayı yaşadıkları sevince ortak olmak için toplandık. Dinimizi öğrenmeye başlayan bu yavrularımızın hayatları boyunca dinine, vatanına ve milletine hizmet eden, faydalı birer insan olarak yetişmelerini Yüce Mevla’dan temenni ve niyaz ediyorum. Siz değerli ailelerimizi ve 4-6 yaş Kuran Kursu öğreticisi Esma Hocayı ve tüm Kuran Kursu hocalarımı kutluyorum” dedi.

Müftü Karagöz, konuşmasından sonra Kur’an okumaya başlayan öğrencilerden birisi ile birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilere yapılan ikramlar, çeşitli hediyelerin verilmesi ve akabinde hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.