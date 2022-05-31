Köyceğizli minikler için "Kuran’a Geçiş Töreni" düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan minikler için tören yapıldı.

Köyceğiz Müftülüğü Toparlar 4-6 yaş Kuran Kursu B şubesi öğrencileri için ’Kuran’a Geçiş Töreni’ gerçekleştirildi. Törende 4-6 yaş grubu çocuklar, Kuran-ı Kerim okurken, bazı çocuklar da öğrendikleri duaları okudu. Kuran’a geçiş töreni için hazırlanan pasta İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve çocuklar tarafından kesilirken öğrenci velilerinin heyecanı ise gözlerinden okundu.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Kuran Kursumuzda 4-6 yaş grubu sabah ve öğlenden sonra olmak üzere iki sınıf halinde eğitime devam etmektedir. Daha önce öğleden sonraki kursa devam eden çocuklarımız için tören yapılmıştı. Bu gün de sabahtan kursumuza gelen çocuklarımızın heyecan ve sevincine ortak olmak için geldik. Müftülüğümüze bağlı diğer Kuran Kurslarımızda da büyüklere yönelik kurslarımız devam ediyor. Ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri de çalışanlara, memurlara yönelik kurslarımız sürüyor. Müftülük olarak 4-6 yaş eğitim öğretimini çok önemsiyoruz. Küçük yaşta çocuklarımız hem eğleniyorlar ve hem de eğlenerek değerlerimizi, Kuran-ı Kerimi, örf ve adetlerimizi öğreniyorlar. Yavrularımızın hayatları boyunca dinine, vatanına ve milletine hizmet eden, faydalı birer insan olarak yetişmelerini Yüce Mevla’dan temenni ve niyaz ediyorum. Siz değerli ailelerimizi ve 4-6 yaş Kuran Kursu öğreticisi Feride Hoca Hanımı ve tüm Kuran Kursu hocalarımı kutluyorum” dedi. Müftü Karagöz, konuşmasından sonra Kur’an okumaya başlayan öğrencimizle birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilere yapılan ikramlar, çeşitli hediyelerin verilmesi ve akabinde hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.