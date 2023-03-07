Köyceğizli güreşçi kızlar şampiyonaya damga vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediyespor Bayan Güreş Takımı sporcuları il şampiyonasında kazandıkları altı birincilikle müsabakalara damgasını vurdu.

Okul Sporları faaliyet programında yer alan “ Okullararası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Şampiyonaları” Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Muğla il şampiyonasında Köyceğiz Belediyespor güreşçileri 6 birincilik elde ederek büyük başarı gösterdi.

Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı antrenörü Elis Yıldız; “Dereceye giren sporcularımız Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Okullararası Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Sporcularımı tek tek tebrik eder ve bize bu yolda her zaman destek olan maddi ve manevi yanımızda olan Belediye Başkanımız Kamil Ceylan’a, Belediye Başkan Yardımcımız Metin Yerlikaya’ya, Halkla İlişkiler Müdürümüz Cemil Akyol’a çocuklarım ve kendi adıma çok ama çok teşekkür ederim. Özellikle bugün yanımızda olup desteklerini hissettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.