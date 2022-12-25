Köyceğizli çocuklar yeni yıl öncesi eğlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen yeni yıl eğlencesinde çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Köyceğiz’de hafta sonu iki gün devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Hafta sonu ilk gün ‘Afısh Band’ın canlı performansını izleyen gençler, ikinci gün Zenco ilizyonun rehberliğinde eğlenceye doydu. Eğlence programı ilizyon gösterisi ile başladı, jonglör, tahta bacak, bando takımı, palyaço şov, sahne gösterileri, yeni yıl temalı atölyeler, yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti. Etkinlik sonunda tüm çocuklara hediyeler takdim edildi. Tüm etkinlikler çocuklara ücretsiz olarak sunuldu. 0.