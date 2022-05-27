banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak

Köyceğizli çocuklar gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan çocuklar "Şubadap Çocuk" grubunun şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

MUĞLA 27.05.2022, 18:14
Köyceğizli çocuklar gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan çocuklar "Şubadap Çocuk" grubunun şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Çocuk şarkıları alanında önde gelen gruplar arasında yer alan “Şubadap Çocuk” bahar turneleri çerçevesinde Köyceğizli çocuklar ile buluştu. Türkiye çapında turne düzenleyerek çocuklar ile buluşan grubun konseri, miniklerden yoğun ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran çocuklar, grubun seslendirdiği şarkılara neşeyle eşlik etti. Şubadap Çocuk grubu konserinde, Dersler Uzun Teneffüsler Kısa, Hayal Et, Hey, Buraya Baksanıza gibi şarkıları seslendirdi.

2013 yılından bugüne çocuk şarkıları besteleyen Şubadap Çocuk, şimdiye kadar yayınladığı 6 albümde, toplam 40 yeni çocuk şarkısına yer verirken barış, doğa, özgürlük, hayal kurmak, çocuk hakları, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet rolleri, birlik olmak gibi konularda şarkılar üretiyor.

Yorumlar (0)
30°
açık