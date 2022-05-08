Köyceğizli çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çiçekçilerde “Anneler Günü” yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk çiçekçi esnafını mutlu etti.

Köyceğizli çiçekçiler bir süredir sakinlik yaşanan sektörde yoğunluğun arttığını, bununda kendilerini memnun ettiğini belirtti. Anneler Günü dolayısıyla hareketlenmenin yaşanmasına sevindiklerini kaydeden çiçekçiler, Anneler Günü nedeniyle iki gündür yoğun mesai harcıyor. Sabah başlayan yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, vazo, saksıda, bazıları ise buket şeklinde çiçek tercih etti.

Çiçekçiden çiçek almaya gelen Ayşe Kara, “Annemizi çok seviyoruz. Onları elimizden geldiği kadar mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anneme güzel bir çiçek alıp hediye edeceğim.” dedi.