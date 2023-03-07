Köyceğizli Ceylan okuduğu ezan ile il üçüncüsü oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Ceylan ezan okuma yarışmasında il üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışma yapıldı. Ortaokul düzeyinde öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler bölge yarışmasına katılacak. “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışması Muğla il finali Yatağan ilçesinde gerçekleştirildi. Seçici Kurul Başkanı, yarışma ile ilgili bir kısım bilgiler verdi. Konuşmaların ardından heyecanlı bir şekilde sırayla jüri karşısına gelen öğrenciler farklı makamlarda ezan okudu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmaları çerçevesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmasında Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Hüseyin Ceylan il üçüncüsü olmanın sevincini yaşadı. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilere ve jüri üyelerine çeşitli hediyeler verildi.